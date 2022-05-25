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Зеленский – об отношении Венгрии к эмбарго на нефть и единственном позитива в переговорах с рф

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Зеленский – об отношении Венгрии к эмбарго на нефть и единственном позитива в переговорах с рф

Getty Images / Global Images Ukraine

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Президент Украины Владимир Зеленский провел содержательный разговор на Украинском завтраке в Давосе. О том, когда кончится война и от чего это зависит. А также о том, при каких условиях активная фаза боевых действий может перейти в дипломатические переговоры, в чем Украина нуждается и в чем величайшая сила нашего государства в этой войне.

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Владимир Александрович отметил, что со стороны россии желания вести переговоры нет. Президент назвал единственным положительным моментом переговоров с россией то, что удалось вывезти людей из Мариуполя, а также гражданских и военных из "Азовстали".

Также Зеленский высказался о позиции Венгрии в отношении эмбарго ЕС на нефть.

"Мы дошли до шестого пакета санкций. В нем эмбарго на нефть. Все говорят: за это время рф заработает 200 млрд долларов. За такие суммы они могут покупать любое оружие. Введен ли шестой пакет? Нет. Почему? Венгрии что-то не подходит. Что-то с нефтью не то. Как-то не так они видят мир".

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В статье: санкции война с Россией Владимир Зеленский Давос
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