Зеленский – об отношении Венгрии к эмбарго на нефть и единственном позитива в переговорах с рф

Президент Украины Владимир Зеленский провел содержательный разговор на Украинском завтраке в Давосе. О том, когда кончится война и от чего это зависит. А также о том, при каких условиях активная фаза боевых действий может перейти в дипломатические переговоры, в чем Украина нуждается и в чем величайшая сила нашего государства в этой войне.

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Владимир Александрович отметил, что со стороны россии желания вести переговоры нет. Президент назвал единственным положительным моментом переговоров с россией то, что удалось вывезти людей из Мариуполя, а также гражданских и военных из "Азовстали".

Также Зеленский высказался о позиции Венгрии в отношении эмбарго ЕС на нефть.