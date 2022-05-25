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На так называемом пике путина в Кыргызстане появился государственный флаг Украины

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Кыргызстан с нами!

На так называемом пике путина в Кыргызстане появился государственный флаг Украины

Anonymous

UA-Футбол
Новина українською

Поддержка Украине приходит из самых разных стран и неожиданных мест.

Сегодня пришла поддержка из Киргизстана.

На так называемом пике путина в горной системе Тянь-Шань появился флаг Украины.

Видео уже облетело интернет - в кадре отлично видно и символическую табличку под сине-желтым флагом.

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В статье: война с Россией
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