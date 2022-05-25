Министр одной из стран, поддерживающей Украину, сообщила о звонках недовольных российских олигархов

Министру финансов Канады Христе Фриланд названивают недовольные западными санкциями российские олигархи, об этом она сообщила в рамках последней встречи министров финансов G7, ее слова приводит издание Handelsblatt.

Олигархи недовольны "не только неудобствами и ограничениями на поездки, а также заморозкой их активов", но и тем, что они "не могут дистанцироваться от вторжения рф из-за угроз репрессий со стороны кремля".

Сообщается, что целая группа крупных российских бизнесменов, попавших под международные санкции, предложила откупиться от ограничений пожертвовать значительную часть своего состояния на восстановление Украины в обмен на снятие персонального бана.