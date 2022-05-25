россияне снова накапливают войска и технику у границ Черниговской и Сумской областей
Сообщает The Washington Post
Kasia Strek For The Washington Post
Оккупанты снова накапливают войска и технику у границ на Черниговщине и Сумщине. Пограничники опасаются нового вторжениярф с северного направления, об этом сообщает авторитетное американское издание The Washington Post. Заместитель командующего пограничными войсками области Александр Вадовский отметил:
"В любом случае мы готовимся к возможному ревторжению. Они атакуют наши позиции и города. У россиян нет понятия о правилах ведения боя".
При этом один из командиров подразделения, патрулирующего границу возле одного из сел у границы с рф на Севере отметил, что граница уже никогда не будт прежней. Если раньше там был исключительно танковый ров, то теперь все будет заминировано.
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