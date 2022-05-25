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россияне снова накапливают войска и технику у границ Черниговской и Сумской областей

Общие новости
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Сообщает The Washington Post

россияне снова накапливают войска и технику у границ Черниговской и Сумской областей

Kasia Strek For The Washington Post

Новина українською

Оккупанты снова накапливают войска и технику у границ на Черниговщине и Сумщине. Пограничники опасаются нового вторжениярф с северного направления, об этом сообщает авторитетное американское издание The Washington Post. Заместитель командующего пограничными войсками области Александр Вадовский отметил:

"В любом случае мы готовимся к возможному ревторжению. Они атакуют наши позиции и города. У россиян нет понятия о правилах ведения боя".

При этом один из командиров подразделения, патрулирующего границу возле одного из сел у границы с рф на Севере отметил, что граница уже никогда не будт прежней. Если раньше там был исключительно танковый ров, то теперь все будет заминировано.

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В статье: война с Россией
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Источник:
washingtonpost.com

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Комментарии (1)
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хутин пуйлo 88 (Десь)
25.05.2022 в 14:35
Суркіси і їх партія нас врятує!
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