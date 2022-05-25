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"Какой котел? Подумайте о людях". Глава Луганской ОВА – о трассе Лисичанск-Бахмут

Общие новости
(1 голосов)

Замечание некоторым СМИ

"Какой котел? Подумайте о людях". Глава Луганской ОВА – о трассе Лисичанск-Бахмут

Сергей Гайдай Telegram

Новина українською

Председатель военной областной администрации Сергей Гайдай отметил в своем Telegram-канале:

"Луганщина не отрезана! Трасса "Лисичанск-Бахмут" не перекрыта. Доступ к Лисичанску и Северодонецку есть. После обеда СМИ начали распространять новость о том, что орки якобы отрезали "дорогу жизни". Это не соответствует действительности. Дорога простреливается, но мы уже смогли завезти гуманитарные грузы. По состоянию на 13 часов передвижение по дороге возможно".

"Некоторые заголовки вообще вызывают возмущение. Писать "россияне перерезали сообщение по трассе Лисичанск-Бахмут. Луганщина в котле?" безответственно и манипулятивно. Свои догадки оставьте при себе. Думали ли Вы о том, что будет с родными защитников, защищающих Луганщину и родственниками тех, кто остался в области, когда они это прочитают? Какой котел? Подумайте о людях. Верьте только официальным источникам информации".

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В статье: война с Россией Сергей Гайдай
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Источник:
t.me/serhiy_hayday

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Комментарии (4)
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MaximSK (Киев)
25.05.2022 в 16:14
Надо им срочно помочь, а не смотреть как они окружат Северодонецк. На что рассчитывает Зеленский в данный момент, что там наши войска Рембо и случится чудо? Нет, либо нашим надо уходить оттуда либо повторить судьбу защитников Мариуполя.
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0
0
хутин пуйлo 88 (Десь)
25.05.2022 в 15:07
Суркіси і їх партія нас врятує!
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0
-2
хутин пуйло 88 (Десь)
25.05.2022 в 15:59
Мля, чувак, мені дуже приємно, що ти склонувало мій акк))) Значить в зевиблядків реально пригорає
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+1
-2
хутин пуйло 88 (Нєначасє)
25.05.2022 в 16:02
Думало ти найрозумніше?
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0
-1

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