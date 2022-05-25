"Какой котел? Подумайте о людях". Глава Луганской ОВА – о трассе Лисичанск-Бахмут
Замечание некоторым СМИ
Сергей Гайдай Telegram
Председатель военной областной администрации Сергей Гайдай отметил в своем Telegram-канале:
"Луганщина не отрезана! Трасса "Лисичанск-Бахмут" не перекрыта. Доступ к Лисичанску и Северодонецку есть. После обеда СМИ начали распространять новость о том, что орки якобы отрезали "дорогу жизни". Это не соответствует действительности. Дорога простреливается, но мы уже смогли завезти гуманитарные грузы. По состоянию на 13 часов передвижение по дороге возможно".
"Некоторые заголовки вообще вызывают возмущение. Писать "россияне перерезали сообщение по трассе Лисичанск-Бахмут. Луганщина в котле?" безответственно и манипулятивно. Свои догадки оставьте при себе. Думали ли Вы о том, что будет с родными защитников, защищающих Луганщину и родственниками тех, кто остался в области, когда они это прочитают? Какой котел? Подумайте о людях. Верьте только официальным источникам информации".
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