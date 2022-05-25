"Ресурс на граничном уровне". Рф уже использовала 60% запасов высокоточного вооружения

В россии иссякают запасы высокоточного оружия. Об этом в интервью "Крым.Реалии" сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

"Во-первых, иссякают запасы. По нашим данным, если говорить о высокоточном оружии, то использовано уже около 60 процентов запасов. По некоторым видам, даже и больше – 70%. Есть соответствующие нормативные требования по тому пороговому уровню, который необходимо держать в войсках, и по тем же "Искандерам" этот пороговый уровень почти наступил. Они не обладают такими мощностями и быстрым производством высокоточного оружия, тем более экономические санкции, политические санкции, наложенные на РФ, не позволяют сейчас активно, широкомасштабно использовать комплектующие иностранного производства", - отмечает Скибицкий.

По словам Скибицкого, россия сняла с вооружения ракету "Точка-У" еще в 2018 году и перешла на "Искандеры".

"Дефицит у них есть, активные боевые действия они уже так не ведут с использованием именно высокоточного вооружения. Они изменили тактику применения такого вооружения. Если раньше по объекту применялось две или четыре ракеты, то сейчас четко выбирается объект, цель, это от восьми до 12 ракет разного формата.Или баллистические, или крылатые ракеты наземного, или морского, воздушного базирования, для того чтобы быть готовым поразить эту цель. Мы видим изменения, и мы понимаем, что ресурс высокоточного вооружения, высокоточных боеприпасов в РФ на предельном таком уровне", - утверждает Скибицкий.