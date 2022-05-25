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"Для борьбы с дезинформацией", - YouTube не планирует уходить из россии

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В YouTube пояснили свою позицию

"Для борьбы с дезинформацией", - YouTube не планирует уходить из россии

фото из открытых источников

Новина українською

Гендиректор YouTube Сьюзен Воджицки заявила, что платформа продолжает работать в РФ, чтобы был доступ к объективной информации о событиях в Украине.

Об этом она сказала во время Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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"Мы проводим огромное количество расследований, и хотим быть уверенными в том, что прилагается максимум усилий по борьбе с дезинформацией", - пояснила Воджицки.

"Именно это причина, почему мы еще работаем в РФ, потому что считаем важным давать России независимые новости", - добавила она, заявив о важности доступа к объективной информации о событиях в Украине.

Ранее YouTube удалил более 70 тысяч видеороликов и 9 тысяч каналов, которые распространяли фейки о войне на территории Украины и нарушали правила платформы.

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В статье: война с Россией
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