Оккупанты расконсервируют и стягивают к Украине устаревшие танки Т-62 - ВИДЕО
Предполагается, что танки русня будет использовать на южном направлении
фото из свободных источников
Российские войска расконсервируют средние танки Т-62, чтобы не дать ВСУ продвинуться на Херсонском или Николаевском направлении.
В частности, Российская армия сняла с хранения танки с 943-го центра обеспечения мобилизационного развертывания, в Новоозерном, что на территории оккупированного Крыма.
Указывается, что враг уже подготовил к отправке целый танковый батальон из Т-62М. Вероятнее всего, ВС РФ будут применять бронетехнику на южном направлении, чтобы сдержать наступление украинской армии на Николаевском и Херсонском направлениях. Об этом сообщает Defense Express, ссылаясь на источники.
Средний танк Т-62М — это советский танк, разрабатываемый в 1950-х годах и принят на вооружение в 1961 году. На его вооружении находится 115-мм пушка. Против более современных танков она не очень эффективна. Модернизированный вариант Т-62М получил динамическую защиту "Контакт-5" на башне и "Контакт-1" на корпусе. Также был заменен двигатель на более мощный и новую систему управления огнем. Однако даже с дополнительной динамической защитой Т-62 являются уязвимой целью для современных танков и противотанковых средств.
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