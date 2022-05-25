СБУ вызывает на допрос Яценюка, Турчинова и Авакова по делу "Медведчука-Порошенко"

Служба безопасности Украины вызывает Арсения Яценюка, Александра Турчинова, Арсена Авакова и Максима Тимченко на допрос по так называемому "угольному делу Медведчука и Порошенко".

"Они проходят в качестве свидетелей и вызываются в целях всестороннего, полного и беспристрастного изучения обстоятельств уголовного производства.

Учитывая, что указанные граждане Украины не явились на допрос 19 мая, их вызовут повторно. На этот раз – 30 мая", сообщает пресс-центр СБУ в комментарии УП.

В пресс-службе экс-премьера Арсения Яценюка сообщили, что политик уже трижды раньше был на допросе по этому делу. О вызове на новый допрос - отметили, что узнали из СМИ.

Экссекретарь СНБО Александр Турчинов отреагировал на новости поста в Facebook и обвинил Службу безопасности Украины в неадекватном пиаре. Он объяснил, что сейчас находится на фронте.

"Получил сегодня из СМИ информацию о неадекватном политическом пиаре Службы безопасности. А именно, – на сайте СБУ размещена повестка о вызове меня почти неделю назад на допрос в качестве свидетеля. Хочу проинформировать "героических" следователей, что нахожусь на юго- восточном фронте и готов дать ответы на любые вопросы в одном из окопов", - сказал Турчинов.