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СБУ вызывает на допрос Яценюка, Турчинова и Авакова по делу "Медведчука-Порошенко"

Общие новости
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(1 голосов)

Турчинов, при этом, находится на фронте

СБУ вызывает на допрос Яценюка, Турчинова и Авакова по делу "Медведчука-Порошенко"

Новина українською

Служба безопасности Украины вызывает Арсения Яценюка, Александра Турчинова, Арсена Авакова и Максима Тимченко на допрос по так называемому "угольному делу Медведчука и Порошенко".

"Они проходят в качестве свидетелей и вызываются в целях всестороннего, полного и беспристрастного изучения обстоятельств уголовного производства.

Учитывая, что указанные граждане Украины не явились на допрос 19 мая, их вызовут повторно. На этот раз – 30 мая", сообщает пресс-центр СБУ в комментарии УП.

В пресс-службе экс-премьера Арсения Яценюка сообщили, что политик уже трижды раньше был на допросе по этому делу. О вызове на новый допрос - отметили, что узнали из СМИ.

Экссекретарь СНБО Александр Турчинов отреагировал на новости поста в Facebook и обвинил Службу безопасности Украины в неадекватном пиаре. Он объяснил, что сейчас находится на фронте.

"Получил сегодня из СМИ информацию о неадекватном политическом пиаре Службы безопасности. А именно, – на сайте СБУ размещена повестка о вызове меня почти неделю назад на допрос в качестве свидетеля. Хочу проинформировать "героических" следователей, что нахожусь на юго- восточном фронте и готов дать ответы на любые вопросы в одном из окопов", - сказал Турчинов.

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В статье: Петр Порошенко война с Россией Виктор Медведчук
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Комментарии (5)
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Zaragoza (Днепр)
25.05.2022 в 18:07
Придурки Сейчас заняться нечем? Сколько ваты,дрг,предателей всяких сидят
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+1
0
gohoja (Тернополь)
25.05.2022 в 18:19
А по мне, самое время вывести на чистую воду всех предателей
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+2
-1
хутин пуйлo 88 (Десь)
25.05.2022 в 17:08
Потрібно Порошенку швидко рятувати Медведчука, бо той телепень і про Суркіс може розповісти правду. А тоді залишимось без Динамо!!! Хто його фінансувати буде? Заради клуба можна потерпіти!!!
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0
-4
gohoja (Тернополь)
25.05.2022 в 17:39
Кто кого должен спасать решит суд
Ответить
+1
0
Лекарь (село Дарница)
25.05.2022 в 18:03
Що ти верзеш, чмо?
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+2
0

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