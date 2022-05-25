Россияне мечтают захватить Одессу - ОК Юг

Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что Одесса остается в приоритетах врага к захвату и оккупации.

Об этом Гуменюк сообщила на брифинге в медиацентре "Украина - Укринформ" 25 мая, ее слова передает Украинская правда.

"Одесса остается в приоритетах врага мечтательной к захвату, мечтательной к оккупации, но она так же желана для мирной жизни самими одесситами.

Корабельные группировки неприятеля переформовываются, усиливаются, перевозят грузы, пробуют обустроить определенные позиции, в том числе и на острове Змеиный.

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В Крыму разворачивают дополнительные дивизионы противовоздушной обороны, поскольку враг уже отдает себе отчет, что поражение его кораблей – это не химера, это абсолютно возможно. Потому они пытаются также и защищаться", - сказала Гуменюк.

По словам Гуменюк, российские корабли с ракетам продолжают находиться в акватории северо-западной части Черного моря и продолжают нести угрозу не только южному региону, но и всей Украине своими ракетными ударами.

Она добавила, что ОК "Юг" зафиксировало несколько пусков ракет именно с моря в разные регионы Украины.