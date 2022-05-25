Переговоры по поставкам Польшей Украине истребителей МиГ-29 все еще продолжаются - посол
Однако этот процесс осложняется участием ряда сторон
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Переговоры по передаче Украине польских истребителей МиГ-29 все еще продолжаются. Однако этот процесс осложняется участием ряда сторон.
Об этом сообщает посол Украины в Польше Андрей Дещицы в интервью BBC News.
"Переговоры продолжаются, мы продолжаем обсуждать, каким образом их можно будет и когда использовать...поскольку к этим переговорам привлечены не только Украина и Польша, но и США и целое НАТО.
А оказывается, что внутри НАТО это решение не так просто принимается. Оно должно быть консолидированное, консенсусное. И найти консенсус среди всех страна НАТО не так просто. Но надо над этим работать", - пояснил Дещица.
Напомним, что
Также сообщалось, что Польша передала Украине почти все свои запасы запчастей и боекомплекты для истребителей Миг-29. Однако официального подтверждения нет.
При этом в США заявляют, Украина может получать военные самолеты советского образца от западных союзников по двусторонним контрактам и Вашингтон не ограничивает их в таких поставках.
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