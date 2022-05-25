Переговоры по поставкам Польшей Украине истребителей МиГ-29 все еще продолжаются - посол

Переговоры по передаче Украине польских истребителей МиГ-29 все еще продолжаются. Однако этот процесс осложняется участием ряда сторон.

Об этом сообщает посол Украины в Польше Андрей Дещицы в интервью BBC News.

"Переговоры продолжаются, мы продолжаем обсуждать, каким образом их можно будет и когда использовать...поскольку к этим переговорам привлечены не только Украина и Польша, но и США и целое НАТО.

А оказывается, что внутри НАТО это решение не так просто принимается. Оно должно быть консолидированное, консенсусное. И найти консенсус среди всех страна НАТО не так просто. Но надо над этим работать", - пояснил Дещица.

Напомним, что о возможности поставок польских Миг-29 начали говорить еще в начале марта.

Также сообщалось, что Польша передала Украине почти все свои запасы запчастей и боекомплекты для истребителей Миг-29. Однако официального подтверждения нет.

При этом в США заявляют, Украина может получать военные самолеты советского образца от западных союзников по двусторонним контрактам и Вашингтон не ограничивает их в таких поставках.