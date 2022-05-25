В Минобороны рассказали, как изменилось тактика россиян на нынешнем этапе войны
Теперь они действуют уже не так "резко"
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После провала в начале полномасштабного вторжения на территорию Украины, российским оккупантам пришлось изменить тактику. Теперь они действуют уже не так "резко".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Минобороны Александра Мотузяника во время брифинга.
По словам Мотузняка, россияне перешли ко второму этапу войны и сосредоточились на востоке и юге Украины.
"Некоторые тактические изменения действий российских подразделений также мы наблюдаем - они пытаются учиться и подстроиться под те условия ведения боевых действий, которые сейчас осуществляют украинские подразделения", - заявил спикер.
Также Мотузняк отметил, что российские военные прекратили бросать пехоту и теперь пытаются вести разведку, а также просчитывать возможные варианты развития событий.
Оккупанты пытаются осуществлять перемещение своих войск во время определенного прикрытия с воздуха. Раньше же, российские военные такого не делали, из-за чего и несли огромные потери.
"Но, к сожалению, главная тактика русской армии - тактика "выжженной земли" - никуда не делась. Россияне уничтожают населенные пункты, стирают их с земли, уничтожают инфраструктуру, не жалея ни людей, ни территории, ни здания", – добавил спикер.
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