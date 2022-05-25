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Маневренная оборона на востоке Украины не являются отступлением - Минобороны

Общие новости
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В Минобороны рассказали о ситуации на восточном участке фронта

Маневренная оборона на востоке Украины не являются отступлением - Минобороны

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ситуация на восточном участке фронта очень динамична, украинская армия прибегает к маневрам.

Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник в медиацентре "Украина – Укринформ", отвечая на вопросы журналистов. Его слова передает Украинская правда.

У Мотузяника поинтересовались, можно ли сказать, что россияне продвигаются вперед, а украинское войско отступает на восточном направлении.

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"Безусловно, на некоторых отдельных направлениях российские группировки имеют временный тактический успех и, в принципе, это не секрет.

Но то, что украинские войска там отступают – это совершенно неправильная трактовка этих действий.

На отдельных участках украинские подразделения ведут маневренную оборону, то есть где можно – отойти в сторону, изменить позиции, при наступлении благоприятных условий – произвести контрнаступательные действия.

Там есть определенные территории и населенные пункты, которые могут переходить из рук в руки. Там очень динамичная ситуация, поэтому я не подтверждаю трактовку того, что украинская армия вроде бы там отступает. Это совершенно не так", - ответил Мотузяник.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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MaximSK (Киев)
25.05.2022 в 18:38
А полная потеря Луганской области (все к этому идет увы), Лимана, а потом Авдеевки это тоже маневренная оборона? Мы должны сцепиться за оборону Донбасса, чтобы потом война с активной фазой не передвинулась в другие области.
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gohoja (Тернополь)
25.05.2022 в 18:30
Аа-а, так вон оно чё. Война - .. , главное маневры!
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