Маневренная оборона на востоке Украины не являются отступлением - Минобороны
В Минобороны рассказали о ситуации на восточном участке фронта
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Ситуация на восточном участке фронта очень динамична, украинская армия прибегает к маневрам.
Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник в медиацентре "Украина – Укринформ", отвечая на вопросы журналистов. Его слова передает Украинская правда.
У Мотузяника поинтересовались, можно ли сказать, что россияне продвигаются вперед, а украинское войско отступает на восточном направлении.
"Безусловно, на некоторых отдельных направлениях российские группировки имеют временный тактический успех и, в принципе, это не секрет.
Но то, что украинские войска там отступают – это совершенно неправильная трактовка этих действий.
На отдельных участках украинские подразделения ведут маневренную оборону, то есть где можно – отойти в сторону, изменить позиции, при наступлении благоприятных условий – произвести контрнаступательные действия.
Там есть определенные территории и населенные пункты, которые могут переходить из рук в руки. Там очень динамичная ситуация, поэтому я не подтверждаю трактовку того, что украинская армия вроде бы там отступает. Это совершенно не так", - ответил Мотузяник.
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