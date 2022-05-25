Подоляк: Украина сделала выводы из Минских договоренностей и потому не пойдет на Минск-3

В Офисе президента Украины отмечают, что сдача врага украинских территорий, граждан или суверенитета – невозможны. В частности, точно не будет ни одного "Минска-3".

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Telegram.

Он отметил, что сейчас для Украины важно продолжать воевать по всем направлениям.

"Россия тратит огромные ресурсы, чтобы доказать миру главное, будто россияне имеют право убивать украинцев. И не получать за это полноценного наказания.

Вот почему пророссийские лоббисты в Европе начинают понемногу поднимать голову. Еще вчера на информационной повестке было исключительно нефтяное эмбарго и российские военные преступления. Сегодня определенными политическими устами нам предлагается новая адженда: прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территорий ради мира. Чего только не предложишь, чтобы обезопасить свою комфортную ленту в соцсетях от плохих новостей и возобновить бизнес с Россией. "Мы же хотим вернуть старый, довоенный образ жизни. Соглашайтесь на какие-то компромиссы" – в некоторых западных глазах можно прочесть буквально следующее.

Так вот, чтобы не было двусмысленности. Украина не будет участвовать в этом обсуждении. Мы не торгуем своими гражданами, территориями или суверенитетом. Это четкая красная линия. Украинское общество заплатило страшную цену и не позволит никому сделать даже шаг в этом направлении – ни одной власти, ни одной стране. Любой намек на это со стороны любого партнера будет получать принципиальную реакцию. Не может быть и речи о замораживании конфликта".

Полодяк объяснил, что любая заморозка – это война, отложенная во времени. Более масштабная, более кровавая и более подготовленная со стороны агрессора, который выполнит работу над ошибками, уволит и арестует генералов, а на их место поставит боевиков с опытом сегодняшней войны.

"Мы, кстати, свою работу над ошибками тоже провели: Украина сделала выводы из Минских договоренностей и потому не пойдет на Минск-3", – добавил советник руководителя Офиса президента.