  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. На россии увеличили до 65 лет предельный возраст для приема контрактников в армию
В тренде

На россии увеличили до 65 лет предельный возраст для приема контрактников в армию

Общие новости
(1 голосов)

Законопроект обосновывает отмену возрастного ограничения тем, что российской армии нужны "высокопрофессиональные специалисты", которым обычно более 40 лет

На россии увеличили до 65 лет предельный возраст для приема контрактников в армию

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Госдура рф приняла сразу в 3 чтениях закон об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы в россии.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".

Согласно сайту госдуры, теперь пойти служить в армии по контракту смогут люди до окончания трудоспособного возраста (для женщин 60 лет, для мужчин – 65 лет, – ред.).

Замглавы Минобороны РФ уточнил, что заключить первый контракт о военной службе в России можно будет до возраста 50 лет.

Читайте такжеГайдай: Для Луганщины сейчас самое тяжелое время за восемь лет войны. Ситуация на грани критической

Документ был внесен в палату 20 мая.

Ранее контракт о прохождении военной службы вправе были заключить граждане в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранные граждане – в возрасте от 18 до 30 лет.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде