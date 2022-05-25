На россии увеличили до 65 лет предельный возраст для приема контрактников в армию
Законопроект обосновывает отмену возрастного ограничения тем, что российской армии нужны "высокопрофессиональные специалисты", которым обычно более 40 лет
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Госдура рф приняла сразу в 3 чтениях закон об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы в россии.
Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".
Согласно сайту госдуры, теперь пойти служить в армии по контракту смогут люди до окончания трудоспособного возраста (для женщин 60 лет, для мужчин – 65 лет, – ред.).
Замглавы Минобороны РФ уточнил, что заключить первый контракт о военной службе в России можно будет до возраста 50 лет.
Документ был внесен в палату 20 мая.
Ранее контракт о прохождении военной службы вправе были заключить граждане в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранные граждане – в возрасте от 18 до 30 лет.
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