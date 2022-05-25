Госдура рф приняла сразу в 3 чтениях закон об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы в россии.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".

Согласно сайту госдуры, теперь пойти служить в армии по контракту смогут люди до окончания трудоспособного возраста (для женщин 60 лет, для мужчин – 65 лет, – ред.).

Замглавы Минобороны РФ уточнил, что заключить первый контракт о военной службе в России можно будет до возраста 50 лет.

Документ был внесен в палату 20 мая.

Ранее контракт о прохождении военной службы вправе были заключить граждане в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранные граждане – в возрасте от 18 до 30 лет.