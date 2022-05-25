Враг готовит наступление на Новопавловском и Запорожском направлениях - сводка Генштаба за 25 мая

Генеральный штаб ВСУ обнародовал актуальную информацию с фронта – по состоянию на 18:00 25-го мая.

Основные усилия противник сосредотачивает на поражении группировки Объединенных сил и попытках установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей. Здесь враг пытается взломать сопротивление подразделений, входящих в состав группировки Объединенных сил с целью создания благоприятных условий для ведения наступления. Основные усилия противник сосредоточил на Бахмутском направлении. Пытается развить успех на Лиманском направлении. Кроме того, российские оккупанты продолжают осуществлять активную подготовку к наступательным действиям на Новопавловском и Запорожском направлениях.

На Сиверском направлении противник продолжает прикрытие участка российско-украинской границы в Брянской и Курской областях. В целях недопущения переброски подразделений наших войск на другие направления враг обстреливает объекты гражданской и военной инфраструктуры в приграничных районах.

На Слобожанском направлении оккупанты оказывают систематическое огневое влияние высокой интенсивности по районам сосредоточения наших войск. Подразделения агрессора обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Краснополья Сумской области, а также Терновая, Русские Тишки, Довгенькое и Новая Дмитровка Харьковской области.

Враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений в районах Изюма и Славянска. Совершил попытки штурмовых и наступательных действий в районах Довгенького Харьковской области и Богородичное Донецкой области, успеха не имел, с потерями отошел.

На Донецком направлении противник наносит артиллерийские и авиационные удары в районах Лимана и Камышевахи Донецкой области и Северодонецк и Новозвановка в Луганской области.

Противник предпринял попытки наступательных и штурмовых действий на Северодонецком и Бахмутском направлениях в районах населенных пунктов Берестово, Липовое и Нирково, успеха не имел, отошел на ранее занятые рубежи.

На Авдеевском направлении российские оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка и Пески.

Противник совершил авиационные удары и артиллерийские обстрелы в районах Марьинки, Никольского, Полтавки и Орехова.

На Южнобужском направлении вражеские подразделения пытались улучшить тактическое положение в направлении Николаева и обеспечить выход на административные границы Херсонской области.

Противник продолжает нести потери личного состава и военной техники. Регулярно поступает информация о сосредоточении значительного количества раненых военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации в лечебных заведениях приграничных с Украиной населенных пунктов.