В Севастополе на субмарины рф загружают ракеты Калибр - ФОТО
Угроза ракетных ударов с моря сохраняется
Крым.Реалии
В Южной бухте Севастополя на подводные лодки Черноморского флота России загружают ракеты. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.
У причалов в Южной бухте Севастополя пришвартованы две подводные лодки проекта "Варшавянка". К одному из причалов два портовых буксира притащили самоходный плавучий кран СПК-46150. На восточном берегу бухты рядом с причалами стоят два длинномерных "Камаза", в кузове которых видны транспортно-пусковые контейнеры с ракетами.
Подлодки типа "Варшавянка" несут крылатые ракеты типа "Калибр", применяемые, в разных модификациях, по морским и наземным целям. Каждая подлодка вооружена четырьмя такими ракетами.
ОКР "Калибр" – российские крылатые ракеты, по кодификации НАТО SS-N-27 "Sizzler".
Для поражения наземных целей с подводных лодок используются крылатые ракеты с номенклатурой 3М14К. Их диаметр 533 мм, длина 6,20 м, стартовая масса 1770 кг.
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