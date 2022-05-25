В Севастополе на субмарины рф загружают ракеты Калибр - ФОТО

В Южной бухте Севастополя на подводные лодки Черноморского флота России загружают ракеты. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

У причалов в Южной бухте Севастополя пришвартованы две подводные лодки проекта "Варшавянка". К одному из причалов два портовых буксира притащили самоходный плавучий кран СПК-46150. На восточном берегу бухты рядом с причалами стоят два длинномерных "Камаза", в кузове которых видны транспортно-пусковые контейнеры с ракетами.

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Подлодки типа "Варшавянка" несут крылатые ракеты типа "Калибр", применяемые, в разных модификациях, по морским и наземным целям. Каждая подлодка вооружена четырьмя такими ракетами.

ОКР "Калибр" – российские крылатые ракеты, по кодификации НАТО SS-N-27 "Sizzler".

Для поражения наземных целей с подводных лодок используются крылатые ракеты с номенклатурой 3М14К. Их диаметр 533 мм, длина 6,20 м, стартовая масса 1770 кг.