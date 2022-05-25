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Вратарь сыграл в нападении. Динамо U-16 забило 11 голов в ворота итальянского соперника

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Очень яркий матч

Вратарь сыграл в нападении. Динамо U-16 забило 11 голов в ворота итальянского соперника

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
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Киевское "Динамо" U16 (футболисты 2006 года рождения) провели очередной спарринг во время своего пребывания в Италии.

Соперниками подопечных Алексея Дроценко и Павла Чередниченко стали воспитанники местной команды "Салес" возрастной категории U17. Матч длился два тайма по 30 минут, однако даже сокращенная программа не уберегла соперника от разгрома.

Юные киевляне победили со счетом 11:0. Примечательно, что под конец игры наставник "Динамо" выпустил в нападение вратаря Микитенко, который защищал ворота до перерыва. У него даже был шанс забить - "Салес" спасла перекладина.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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