"Однозначно мы предъявим иски к россии" - Ахметов рассказал о потерях холдинга СКМ от войны

Президент " Шахтера " Ринат Ахметов рассказал о том, какие потери в денежном выражении понесла его бизнес-империя от войны.

— Как вы оцениваете уже общие потери холдинга СКМ от войны в денежном выражении? Все это вы потребуете от России в суде? Продолжается ли сбор документов для искового заявления, когда оно может поступить и куда?

— После начала широкомасштабного нападения России 24 февраля 2022 такие предприятия как Азовсталь, ММК им. Ильича, Авдеевский коксохим, Луганская ТЭС и еще десятки объектов промышленной инфраструктуры и зеленой энергетики частично либо полностью уничтожены, либо вынуждены были выведены из эксплуатации. Капитализация этих объектов к началу войны составила десятки миллиардов долларов. Однозначно мы предъявим иски к россии и будем требовать надлежащую компенсацию всех убытков и утраченного бизнеса. Уже сейчас активно ведется кропотливая юридическая работа по этим вопросам. Мы будем предъявлять иски во всех международных и национальных инстанциях.

- Все, что произошло в Мариуполе, - трагедия. Однако все-таки какие примерно потери Метинвеста именно от уничтожения завода Ильича и Азовстали?

— По восстановительной стоимости потери ММК им. Ильича и Азовстали из-за российской агрессии составляют от $17 до $20 млрд. Окончательная сумма будет определена в исковом заявлении к россии.