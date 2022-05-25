В ООН изменили свое мнение: теперь допускается возможность ядерного удара россией по Украине
И что, обеспокоенность теперь больше?
Фото из открытых источников
ООН не исключает возможности применения россией ядерного оружия против Украины. Об этом говорится в отчете Управления по координации гуманитарных вопросов ООН.
"Перспектива ядерного конфликта, которая когда-то была немыслимой, теперь снова в пределах возможного", - говорится в сообщении.
Напомним, что ранее ООН категорически исключали возможность применения россией ядерного оружия.
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Источник:МЕТА
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Комментарии (2)
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10 (Феодосия)
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