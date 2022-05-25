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В ООН изменили свое мнение: теперь допускается возможность ядерного удара россией по Украине

Общие новости
(1 голосов)

И что, обеспокоенность теперь больше?

В ООН изменили свое мнение: теперь допускается возможность ядерного удара россией по Украине

Фото из открытых источников

UA-Футбол
Новина українською

ООН не исключает возможности применения россией ядерного оружия против Украины. Об этом говорится в отчете Управления по координации гуманитарных вопросов ООН.

"Перспектива ядерного конфликта, которая когда-то была немыслимой, теперь снова в пределах возможного", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее ООН категорически исключали возможность применения россией ядерного оружия.

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В статье: война с Россией
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Источник:
МЕТА

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Комментарии (2)
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10 (Феодосия)
25.05.2022 в 20:32
Аж смiшно) хто небудь вiрить у таке?
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0
-2
FC Energy (Новая Каховка)
25.05.2022 в 20:44
а кто-то верил, что плешивая мразь пойдёт на самоубийственную войну в Украине?
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+1
0

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