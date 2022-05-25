На Днепропетровщине сбили очередной беспилотник врага. Уже 11-й за сутки
Приземлили очередную птичку
фото из свободных источников
В Днепропетровской области 25 мая был уничтожен очередной беспилотник российских захватчиков.
"В небе над Днепропетровщиной наши военные сбили беспилотник.
В сутки в Украине их "долеталось" 11 штук", - рассказал председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
Также оперативное командование "Юг" сообщило, что ситуация на южных рубежах линии столкновения напряженная, но контролируемая.
В Херсонской области под покровом ночи оккупанты попытались захватить часть украинских позиций: "Атака была отбита, с потерями - 1 убитый и 2 раненых - противник отошел на исходные позиции".
В Одесской области ситуация стабильная.
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