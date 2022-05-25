На Днепропетровщине сбили очередной беспилотник врага. Уже 11-й за сутки

В Днепропетровской области 25 мая был уничтожен очередной беспилотник российских захватчиков.

"В небе над Днепропетровщиной наши военные сбили беспилотник. В сутки в Украине их "долеталось" 11 штук", - рассказал председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Также оперативное командование "Юг" сообщило, что ситуация на южных рубежах линии столкновения напряженная, но контролируемая.

В Херсонской области под покровом ночи оккупанты попытались захватить часть украинских позиций: "Атака была отбита, с потерями - 1 убитый и 2 раненых - противник отошел на исходные позиции".

В Одесской области ситуация стабильная.