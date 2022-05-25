Зеленский поддержал идею о визовом режиме с рф
Этим вопросом уже занимается премьер-министр
Фото: Офис Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею о визовом режиме с Россией. Соответствующую петицию глава государства рассмотрел и направил в Кабмин.
Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.
"На фоне полномасштабной российской агрессии поднятый вопрос является важным и насущным. Поэтому необходимость усиления режима контроля за въездом граждан рф на территорию Украины поддерживаю", - написал Зеленский.
Он сообщил, что этим вопросом уже занимается премьер-министр Дмитрий Шмигаль.
"Премьер-министру Украины Д. Шмыгалю направлено соответствующее письмо с просьбой проработать указанный вопрос", - резюмировал президент.
Напомним, что 24 февраля Украина разорвала дипотношения с россией. Также правительство приняло решение о временном закрытие пунктов пропуска через государственную границу с россией и Беларусью.
Популярное сейчас
- Россияне мечтают захватить Одессу - ОК Юг
- россияне снова накапливают войска и технику у границ Черниговской и Сумской областей
- На так называемом пике путина в Кыргызстане появился государственный флаг Украины
- Последний день на Азовстали. Боец Азова снял короткометражный фильм с завода в Мариуполе
- В США выпустили комикс про путь Владимира Зеленского. ФОТО
- Красотка дня. Екс-депутат парламента Норвегии уже три месяца воюет в Украине. ФОТО
Новости по теме
- 23:28 Украинские Зеленский: Сейчас для наступления на Донбасс брошена вся мощь российской армии, которая у них еще осталась
- 22:00 Украинские Зеленский: К переговорам с рф вернемся после того, как вернем территории, которые были захвачены после 24 февраля
- 21:23 Украинские Подоляк: Кремль, безусловно, готов возобновить переговоры