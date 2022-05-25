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Зеленский поддержал идею о визовом режиме с рф

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(1 голосов)

Этим вопросом уже занимается премьер-министр

Зеленский поддержал идею о визовом режиме с рф

Фото: Офис Президента Украины

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею о визовом режиме с Россией. Соответствующую петицию глава государства рассмотрел и направил в Кабмин.

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

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"На фоне полномасштабной российской агрессии поднятый вопрос является важным и насущным. Поэтому необходимость усиления режима контроля за въездом граждан рф на территорию Украины поддерживаю", - написал Зеленский.

Он сообщил, что этим вопросом уже занимается премьер-министр Дмитрий Шмигаль.

"Премьер-министру Украины Д. Шмыгалю направлено соответствующее письмо с просьбой проработать указанный вопрос", - резюмировал президент.

Напомним, что 24 февраля Украина разорвала дипотношения с россией. Также правительство приняло решение о временном закрытие пунктов пропуска через государственную границу с россией и Беларусью.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Комментарии (3)
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Черноморчик (Одесса )
25.05.2022 в 22:02
Всем желающим выехать к родственникам дать добро , а въезд закрыть полностью . Никаких гостей , туристов и так далее .
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0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
25.05.2022 в 21:18
Стіна!!!
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+1
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
25.05.2022 в 21:18
І?
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0
0

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