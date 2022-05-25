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На россии епархия РПЦ провела соревнования по метанию гранаты и сборке автоматов

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На россии епархия РПЦ провела соревнования по метанию гранаты и сборке автоматов

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Во Владимире на россии местная епархия РПЦ провели спортивно-патриотические соревнования "Святой воин". Об этом сообщается на сайте епархии.

Соревнования прошли 21 мая на футбольном стадионе Торпедо. В "Святом воине" приняли участие 19 команд из 19 городов епархии, в том числе студенты Владимирского юридического института ФСИН и отряд специального назначения ФСИН "Мономах".

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Участники соревновались в эстафете, сборке-разборке автомата, метании гранат и подтягивании. Кроме того, они участвовали в викторине "на знание истории Отечества и Церкви".

Победители получили билеты на кулинарный мастеркласс, сертификаты в пиццерию "Папа Джонс" и кафе "Баскин Роббинс".

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В статье: война с Россией
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Источник:
eparh33.ru

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