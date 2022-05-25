На россии епархия РПЦ провела соревнования по метанию гранаты и сборке автоматов
Скрепно
Во Владимире на россии местная епархия РПЦ провели спортивно-патриотические соревнования "Святой воин". Об этом сообщается на сайте епархии.
Соревнования прошли 21 мая на футбольном стадионе Торпедо. В "Святом воине" приняли участие 19 команд из 19 городов епархии, в том числе студенты Владимирского юридического института ФСИН и отряд специального назначения ФСИН "Мономах".
Участники соревновались в эстафете, сборке-разборке автомата, метании гранат и подтягивании. Кроме того, они участвовали в викторине "на знание истории Отечества и Церкви".
Победители получили билеты на кулинарный мастеркласс, сертификаты в пиццерию "Папа Джонс" и кафе "Баскин Роббинс".
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