Во Владимире на россии местная епархия РПЦ провели спортивно-патриотические соревнования "Святой воин". Об этом сообщается на сайте епархии.

Соревнования прошли 21 мая на футбольном стадионе Торпедо. В "Святом воине" приняли участие 19 команд из 19 городов епархии, в том числе студенты Владимирского юридического института ФСИН и отряд специального назначения ФСИН "Мономах".

Читайте также IIHF отобрала у россии право принять ЧМ-2023 по хоккею

Участники соревновались в эстафете, сборке-разборке автомата, метании гранат и подтягивании. Кроме того, они участвовали в викторине "на знание истории Отечества и Церкви".

Победители получили билеты на кулинарный мастеркласс, сертификаты в пиццерию "Папа Джонс" и кафе "Баскин Роббинс".