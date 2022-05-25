Шесть артиллерийских систем за сутки. Известно, сколько российской техники уничтожено в районе ответственности ОТГ Восток
Рискуют собой ради всех нас
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Оперативно-тактическая группировка "Восток" обнародовала суточный отчет о потерях врага на фронте. За сутки наши защитники уничтожили:
- личного состава – 62;
- БТР – 1;
- артиллерийских систем – 6;
- минометов – 4;
- АТТ – 4;
- БПЛА – 1.
Добавим, что ранее Владимир Зеленский прокомментировал возможность введения визового режима с рф.
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Источник:ОТГ Схід
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