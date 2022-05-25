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Шесть артиллерийских систем за сутки. Известно, сколько российской техники уничтожено в районе ответственности ОТГ Восток

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Рискуют собой ради всех нас

Шесть артиллерийских систем за сутки. Известно, сколько российской техники уничтожено в районе ответственности ОТГ Восток

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Оперативно-тактическая группировка "Восток" обнародовала суточный отчет о потерях врага на фронте. За сутки наши защитники уничтожили:

  • личного состава – 62;
  • БТР – 1;
  • артиллерийских систем – 6;
  • минометов – 4;
  • АТТ – 4;
  • БПЛА – 1.

Добавим, что ранее Владимир Зеленский прокомментировал возможность введения визового режима с рф.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ОТГ Схід

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