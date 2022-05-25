Гайдай: Оккупировано 95% территории Луганщины. Ситуация на Донбассе - очень плохая

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в настоящее время оккупировано 95% территории области. По его словам, ситуация на Донбассе сейчас чрезвычайно плохая.

"Оккупировано 95% территории Луганской области. Ситуация на Донбассе - очень плохая.

Луганщина продолжает сдерживать орду, уничтожающую наши населенные пункты. Обстрелы не прекращаются вообще", - написал Гайдай.

По его словам, трасса "Лисичанск-Бахмут" обстреливается.

24 мая вражеская ДРГ вышла на дорогу, была перестрелка, оккупантам даже удалось поставить свои блок-посты, но 25 мая дорога не перекрыта и удалось завезти гуманитарные грузы.

Гайдав добавил, что Северодонецк не оцеплен, а в городе и селах общины остаются до 15 тысяч жителей.