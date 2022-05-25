Российская оккупационная администрация на Крымском полуострове хочет прекратить преподавание английского языка в общеобразовательных школах. Обосновывают это тем, что в этом нет нужды. Об этом сообщает TACC.

По словам так называемого "спикера государственного совета Крыма" Владимира Константинова, английский язык в школах не нужен.

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"Зачем нам вслепую идти по пути английского языка? Зачем учить то, что не нужно, если человек никогда не поедет в Лондон?", - говорит так называемый "спикер государственного совета Крыма" Владимир Константинов.

По его мнению, подражание другой цивилизации опасно.

"Мы делаем ребенка заложником - он будет говорить, что я знаю английский, и мне интересно, какая она - Англия. Давайте изучать свои языки, развивать свои языки, " - сказал Константинов.

"Англичане ведут войну с нами на протяжении тысячи лет, а мы и дальше продолжаем изучать их, тратим деньги на учителей, тратим время, а потом на историю не хватает времени", - добавил он.