25 мая на Донбассе отбиты 10 атак врага. Уничтожено 9 единиц техники и 4 беспилотника оккупантов
Украинские воины продолжают сдерживать атаки врага
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По состоянию на 21:00, 25 мая украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отбили 10 атак врага, на 2 локациях еще продолжаются бои с оккупантом.
Об этом сообщает на пресс-центр ОС.
Отмечается, что вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.
Оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 47 гражданских объектов из них: 38 жилых домов, школу, оздоровительный лагерь, базу отдыха, железнодорожный вокзал. В результате этих обстрелов погибли 5 гражданских лиц, еще 12 ранены.
За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 4 танка; 1 единицу специальной техники; 2 артиллерийские системы; 1 бронетранспортер; 1 вражеский автомобиль.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
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