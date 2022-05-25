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25 мая на Донбассе отбиты 10 атак врага. Уничтожено 9 единиц техники и 4 беспилотника оккупантов

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Украинские воины продолжают сдерживать атаки врага

25 мая на Донбассе отбиты 10 атак врага. Уничтожено 9 единиц техники и 4 беспилотника оккупантов

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По состоянию на 21:00, 25 мая украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отбили 10 атак врага, на 2 локациях еще продолжаются бои с оккупантом.

Об этом сообщает на пресс-центр ОС.

Отмечается, что вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

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Оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 47 гражданских объектов из них: 38 жилых домов, школу, оздоровительный лагерь, базу отдыха, железнодорожный вокзал. В результате этих обстрелов погибли 5 гражданских лиц, еще 12 ранены.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 4 танка; 1 единицу специальной техники; 2 артиллерийские системы; 1 бронетранспортер; 1 вражеский автомобиль.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Пришта Литин (Київ)
25.05.2022 в 23:37
Дякую воїнам УкраЇнської Армії за знищення рашистського стерва! Добивати до пекла кремлядьську гАдіну!!!
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