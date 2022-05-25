Nike окончательно уходит из россии
Just Do It
Getty Images/Global Images Ukraine
Американская компания Nike, специализирующаяся на выпуске спортивной обуви и одежды, после 28 лет уходит с российского рынка из-за отсутствия возможности "в обозримом будущем" доставить продукцию в Россию. Об это пишут "Ведомости".
Nike не продлила франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), которой принадлежит самая большая в стране сеть магазинов американского ритейлера.
Новые поставки продукции Nike в Россию приостановлены, а ранее ввезенный товар в дефиците, заявили в компании.
В начале марта Nike приостановила продажи в российском интернет-магазине, а спустя несколько дней решили временно закрыть все магазины в России. Эта мера касалась как принадлежащих компании магазинов, так и находящихся под управлением франчайзи, сообщал Reuters. При этом, в компании отмечали, что магазины Nike, принадлежащие независимым партнерам и управляемые ими, могут продолжать работу.
Представитель американского бренда заявил изданию, деловая активность в России приостановлена, но компания продолжает платить зарплаты сотрудникам.
По данным системы СПАРК, суммарная выручка «Найк» и «Найк ритейл» в прошлом году составила 25, 5 миллиардов рублей.
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