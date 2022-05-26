В результате стрельбы в Харькове трое убитых, один из них – в военной форме
Нападающий смертельно ранен при задержании
фото из свободных источников
Три человека погибли в результате стрельбы вечером 25 мая в районе Холодной Горы в Харькове.
Об этом сообщает Суспільне Харків со ссылкой на источники в правоохранительных органах
Сообщается, что один из погибших - одет в военную форму, его нашли в расстрелянном микроавтобусе. Второй убитый – человек в штатском, чье тело лежит неподалеку.
Третий человек, нападавший, скончался в результате ранения при задержании, отметили в полиции Харьковщины.
"Во время перестрелки погибли три мужчины. 25 мая в 20:50 в дежурную часть ГУНП в Харьковской области поступила информация, что в Холодногорском районе города Харькова неизвестный стреляет из автомата.
На задержание злоумышленника оперативно были направлены полицейские полки полиции особого назначения, управления уголовного розыска, территориального подразделения.
При задержании правонарушитель был осмертельно ранен. На место происшествия прибыли руководство главка, работают две следственно-оперативные группы, криминалистическая лаборатория. Собираются вещественные доказательства, направленные на экспертное исследование, - заявили в полиции.
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