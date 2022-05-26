В результате стрельбы в Харькове трое убитых, один из них – в военной форме

Три человека погибли в результате стрельбы вечером 25 мая в районе Холодной Горы в Харькове.

Об этом сообщает Суспільне Харків со ссылкой на источники в правоохранительных органах

Сообщается, что один из погибших - одет в военную форму, его нашли в расстрелянном микроавтобусе. Второй убитый – человек в штатском, чье тело лежит неподалеку.

Третий человек, нападавший, скончался в результате ранения при задержании, отметили в полиции Харьковщины.