Зеленский в ответ на призывы отдать территории ради мира напомнил, что сейчас 2022-й, а не 1938-й год
Кто-то очень хочет пожертвовать Украиной
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Президент Украины Владимир Зеленский напомнил тем, кто призывает к миру с россией ценой украинских территорий, что на календаре не 1938-й год:
"Этот день начался с общения с участниками Украинского завтрака, который состоялся в рамках Давосского форума. Господин Генри Киссинджер говорит, что надо отдать россии кусок Украины. Чтобы якобы не было отчуждения россии от Европы.
Такое впечатление, что у господина Киссинджера на календаре не 2022-й год, а 1938-й, и он думал, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене", - сказал Зеленский.
"Начали появляться, - продолжил президент, - симптоматические редакционные статьи и в некоторых западных СМИ о том, что якобы Украина должна принять так называемые "тяжелые компромиссы", отдав территорию в обмен на мир. Возможно, в Нью-Йорк Таймс в 1938-м году тоже писали что-то подобное. Но сейчас все же 2022-й год".
Зеленский подчеркнул, что россия продолжает искать скрытые резервы и не сторонится при этом достаточно примитивных решений:
"Российские власти приняли показательное решение – они разрешили брать на контрактную службу людей старшего возраста. То есть молодых им уже не хватает, но желание воевать – сохраняется.
Еще нужно время, чтобы отбить у них это желание".
Поэтому в очередной раз нужно напоминать партнерам о необходимости поддержки Украины:
"Еще нужна помощь партнеров – прежде всего, оружием для Украины. Полная помощь! Без исключений и ограничений. В достаточном количестве, чтобы победить".
Также Зеленский посвятил в видеообращении время информированию о делах дипломатического фронта, о награждении героев Украины, планах на завтрашний день. Смотрите полный видеосюжет с обращением главы государства.
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