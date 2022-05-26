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Зеленский в ответ на призывы отдать территории ради мира напомнил, что сейчас 2022-й, а не 1938-й год

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Кто-то очень хочет пожертвовать Украиной

Зеленский в ответ на призывы отдать территории ради мира напомнил, что сейчас 2022-й, а не 1938-й год

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил тем, кто призывает к миру с россией ценой украинских территорий, что на календаре не 1938-й год:

"Этот день начался с общения с участниками Украинского завтрака, который состоялся в рамках Давосского форума. Господин Генри Киссинджер говорит, что надо отдать россии кусок Украины. Чтобы якобы не было отчуждения россии от Европы.

Такое впечатление, что у господина Киссинджера на календаре не 2022-й год, а 1938-й, и он думал, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене", - сказал Зеленский.

"Начали появляться, - продолжил президент, - симптоматические редакционные статьи и в некоторых западных СМИ о том, что якобы Украина должна принять так называемые "тяжелые компромиссы", отдав территорию в обмен на мир. Возможно, в Нью-Йорк Таймс в 1938-м году тоже писали что-то подобное. Но сейчас все же 2022-й год".

Зеленский подчеркнул, что россия продолжает искать скрытые резервы и не сторонится при этом достаточно примитивных решений:

"Российские власти приняли показательное решение – они разрешили брать на контрактную службу людей старшего возраста. То есть молодых им уже не хватает, но желание воевать – сохраняется.

Еще нужно время, чтобы отбить у них это желание".

Поэтому в очередной раз нужно напоминать партнерам о необходимости поддержки Украины:

"Еще нужна помощь партнеров – прежде всего, оружием для Украины. Полная помощь! Без исключений и ограничений. В достаточном количестве, чтобы победить".

Также Зеленский посвятил в видеообращении время информированию о делах дипломатического фронта, о награждении героев Украины, планах на завтрашний день. Смотрите полный видеосюжет с обращением главы государства.

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В статье: война с Россией
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