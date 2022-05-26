Израиль не разрешил передать Украине противотанковые ракеты Spike

В Израиле отклонили просьбу США разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, производимые в Германии по израильским технологиям и лицензии. Об это сообщает издание Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.

По информации источника, вопрос поставки оружия – одно из политических разногласий между США и Израилем с точки зрения военных вопросов.

Под давлением администрации Джо Байдена Израиль и так скорректировал свою политику в отношении москвы и постепенно занял более проукраинскую позицию. Тем не менее, Израиль не собирается поставлять в Киев какое-либо современное оружие, кроме нелетального.

Израиль обеспокоен тем, что российские солдаты могут быть потенциально убиты из оружия их производства, что может привести к тому, что рф нанесет ущерб интересам безопасности Израиля в Сирии.