Израиль не разрешил передать Украине противотанковые ракеты Spike
Хм…
Getty Images / Global Images Ukraine
В Израиле отклонили просьбу США разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, производимые в Германии по израильским технологиям и лицензии. Об это сообщает издание Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.
По информации источника, вопрос поставки оружия – одно из политических разногласий между США и Израилем с точки зрения военных вопросов.
Под давлением администрации Джо Байдена Израиль и так скорректировал свою политику в отношении москвы и постепенно занял более проукраинскую позицию. Тем не менее, Израиль не собирается поставлять в Киев какое-либо современное оружие, кроме нелетального.
Израиль обеспокоен тем, что российские солдаты могут быть потенциально убиты из оружия их производства, что может привести к тому, что рф нанесет ущерб интересам безопасности Израиля в Сирии.
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