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Израиль не разрешил передать Украине противотанковые ракеты Spike

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Хм…

Израиль не разрешил передать Украине противотанковые ракеты Spike

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Израиле отклонили просьбу США разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, производимые в Германии по израильским технологиям и лицензии. Об это сообщает издание Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.

По информации источника, вопрос поставки оружия – одно из политических разногласий между США и Израилем с точки зрения военных вопросов.

Под давлением администрации Джо Байдена Израиль и так скорректировал свою политику в отношении москвы и постепенно занял более проукраинскую позицию. Тем не менее, Израиль не собирается поставлять в Киев какое-либо современное оружие, кроме нелетального.

Израиль обеспокоен тем, что российские солдаты могут быть потенциально убиты из оружия их производства, что может привести к тому, что рф нанесет ущерб интересам безопасности Израиля в Сирии.

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В статье: война с Россией
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Источник:
axios.com

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Комментарии (1)
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Litb@rski (Кёльн)
26.05.2022 в 09:33
Вот же хитрожопые евреи...когда сами воевали с Египтом , брали и просили у США любое оружие...
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