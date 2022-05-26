Британская разведка: россия неправильно использовала в Украине свои воздушно-десантные войска
Детальное объяснение
Defence Intelligence
россия не смогла правильно использовать свои воздушно-десантные войска в Украине, это привело к значительным потерям во многих элитных подразделениях этих сил. Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Британии.
Воздушно-десантные силы россии (ВДВ) с начала российского вторжения были серьезно вовлечены в несколько заметных тактических провалов. Среди них – попытка наступления на Киев через аэродром Гостомеля в марте, неудачное наступление на Изюмском направлении в апреле, а также недавняя неудачная и дорогостоящая переправа через реку Северский Донец.
российская доктрина предусматривает использование ВДВ для выполнения некоторых из наиболее сложных операций. ВДВ численностью 45 тысяч человек состоит в основном из профессиональных контрактников, военнослужащие пользуются элитным статусом и получают дополнительную оплату.
Тем не менее, в Украине россия использовала десантников в миссиях, которые лучше подходили для тяжелой бронированной пехоты, поэтому эти подразделения понесли тяжелые потери во время войны. Неоднозначные результаты десантников, вероятно, отражают стратегическое неправильное управление этим потенциалом и неспособность рф обеспечить преимущество в воздухе.
Неправильное использование ВДВ в Украине показывает, как значительные инвестиции путина в вооруженные силы в течение последних 15 лет привели к несбалансированности общих сил. Неспособность предусмотреть сопротивление украинцев и дальнейшее самоуспокоение российских командиров привели к значительным потерям во многих элитных подразделениях рф.
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