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Британская разведка: россия неправильно использовала в Украине свои воздушно-десантные войска

Общие новости
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Детальное объяснение

Британская разведка: россия неправильно использовала в Украине свои воздушно-десантные войска

Defence Intelligence

Новина українською

россия не смогла правильно использовать свои воздушно-десантные войска в Украине, это привело к значительным потерям во многих элитных подразделениях этих сил. Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Британии.

Воздушно-десантные силы россии (ВДВ) с начала российского вторжения были серьезно вовлечены в несколько заметных тактических провалов. Среди них – попытка наступления на Киев через аэродром Гостомеля в марте, неудачное наступление на Изюмском направлении в апреле, а также недавняя неудачная и дорогостоящая переправа через реку Северский Донец.

российская доктрина предусматривает использование ВДВ для выполнения некоторых из наиболее сложных операций. ВДВ численностью 45 тысяч человек состоит в основном из профессиональных контрактников, военнослужащие пользуются элитным статусом и получают дополнительную оплату.

Тем не менее, в Украине россия использовала десантников в миссиях, которые лучше подходили для тяжелой бронированной пехоты, поэтому эти подразделения понесли тяжелые потери во время войны. Неоднозначные результаты десантников, вероятно, отражают стратегическое неправильное управление этим потенциалом и неспособность рф обеспечить преимущество в воздухе.

Неправильное использование ВДВ в Украине показывает, как значительные инвестиции путина в вооруженные силы в течение последних 15 лет привели к несбалансированности общих сил. Неспособность предусмотреть сопротивление украинцев и дальнейшее самоуспокоение российских командиров привели к значительным потерям во многих элитных подразделениях рф.

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В статье: война с Россией британская разведка Разведка Британии
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Комментарии (2)
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gohoja (Тернополь)
26.05.2022 в 10:39
Болтун - находка для шпиона. Теперь они исправятся и будут использовать правильно?
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+1
0
football_soccer (Украина)
26.05.2022 в 11:31
я вот тоже честно говоря не понимаю подобных материалов , где ПО ХОДУ войны делается анализ, того , что российская армия делает не правильно. Зачем это ? Что бы они исправляли ошибки? Англичане так за них переживают? я бы понял, если бы после войны , начали выпускать такие аналитические материалы с разбором сражений , но они это делают прям по ходу, помогая тем самым российской армии думать и маневрировать
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