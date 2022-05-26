ГУР: россия строит уже третью линию обороны на оккупированном юге Украины
Враг окапывается
ГУР
Перегруппировка российских войск в Херсонской области и в оккупированных районах Запорожской области свидетельствует о намерении рф закрепиться на этих территориях. Об этом в эфире проекта Радио Свобода "Крым.Реалии" заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
"В Херсонской области, на захваченной территории Запорожской области, мы видим усиление, которое происходит вследствие перемещения войск с территории Крымского полуострова. А это идет транзитом из рф. И, соответственно, мы видим, насколько мощно сейчас рф разворачивает группировку войск на оккупированных территориях юга Украины".
В эту группировку, кроме сухопутных войск, входят воздушный и морской компоненты.
"Мы видим, что с начала мая оккупационные войска начали укреплять свою оборону. Готовятся соответствующие инженерные постройки, строятся даже не одна и не две, а три линии обороны. И это говорит о том, а можно говорить о перспективе, что рф хочет остаться надолго. Именно эти военные аспекты, военные индикаторы указывают на намерения россии захватить и удерживать эти территории", – отметил представитель военной разведки Украины.
Популярное сейчас
- Украина получила от Чехии эскадрилью ударных вертолетов - СМИ
- Триумф Моуриньо, операция Ибры и Довбик в Турине. Главные новости за 25 мая
- В результате стрельбы в Харькове трое убитых, один из них – в военной форме
- российские Искандеры впервые за два месяца направились к Украине со стороны беларуси
- Сине-желтый плейлист. Песни, ставшие символами войны Украины за независимость
- В США выпустили комикс про путь Владимира Зеленского. ФОТО
Новости по теме
- 14:58 Украинские Немецкий астронавт признался, что война в Украине невооруженным глазом видна из космоса
- 14:05 Украинские Глава ГУР – о сроках захода ВСУ на территорию Крыма и потенциальном разделении россии на части
- 12:56 Украинские Глава ГУР – о раке у путина, поставках тяжелого вооружения и сроках окончания активной фазы войны