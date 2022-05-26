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ГУР: россия строит уже третью линию обороны на оккупированном юге Украины

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ГУР: россия строит уже третью линию обороны на оккупированном юге Украины

ГУР

Новина українською

Перегруппировка российских войск в Херсонской области и в оккупированных районах Запорожской области свидетельствует о намерении рф закрепиться на этих территориях. Об этом в эфире проекта Радио Свобода "Крым.Реалии" заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"В Херсонской области, на захваченной территории Запорожской области, мы видим усиление, которое происходит вследствие перемещения войск с территории Крымского полуострова. А это идет транзитом из рф. И, соответственно, мы видим, насколько мощно сейчас рф разворачивает группировку войск на оккупированных территориях юга Украины".

В эту группировку, кроме сухопутных войск, входят воздушный и морской компоненты.

"Мы видим, что с начала мая оккупационные войска начали укреплять свою оборону. Готовятся соответствующие инженерные постройки, строятся даже не одна и не две, а три линии обороны. И это говорит о том, а можно говорить о перспективе, что рф хочет остаться надолго. Именно эти военные аспекты, военные индикаторы указывают на намерения россии захватить и удерживать эти территории", – отметил представитель военной разведки Украины.

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В статье: война с Россией ГУР
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