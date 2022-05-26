россия просит страны Африки повлиять на Запад в вопросе отмены санкций
Российская экономика стала на путь самоуничтожения
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Каждый раз, когда путин (хуйло) выступает по поводу экономической ситуации на россии, он утверждает, что экономика рф справляется с санкциями, введенными Западом в ответ на полномасштабное нападение на Украину.
Но санкции действуют и чем дальше, тем сильнее. Не зря же министру иностранных дел россии сергею лаврову приходится "унижаться" и просить помощи у стран Африки.
"Призываю наших друзей – Африканский Союз – настойчиво потребовать от Запада отмены незаконных односторонних санкций, подрывающих необходимую для мировой торговли транспортно-логистическую инфраструктуру, что создает риски прежде всего для незащищенных слоев населения. Голос Африки должен быть услышан", - сказал лавров на приеме ко Дню Африки.
Заметим, что нападение россии спровоцировало настоящий продовольственный кризис в мире, о чем постоянно напоминают мировые лидеры и ООН. Из-за блокирования Одессы украинское зерно не поступает на Ближний Восток и на Африканский континент, что чревато голодом.
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