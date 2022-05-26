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Украина получила от Чехии эскадрилью ударных вертолетов - СМИ

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Украина получила от Чехии эскадрилью ударных вертолетов - СМИ

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Американское издание Wall Street Journal сообщает, что Чехия передала Украине эскадрилью ударных вертолетов Ми-24Д.

Помимо этого, Чехия вместе со Словакией стали опорной базой для Украины, ремонтируя трофейную и поврежденную технику, отмечает издание.

Ударный Ми-24 - это "летающая боевая машина пехоты". Вертолет имеет не только мощное вооружение и броню, но и способен взять на борт до восьми стрелков.

Под крыльями машина способна нести как обычные средства поражения (бомбы и блоки неуправляемых ракет), так и высокоточные управляемые противотанковые ракеты.

Напомним, что в среду издание Foreign Policy сообщило, что союзники Украины по антипутинской коалиции поставили Воздушным силам ВСУ разобранные штурмовики Су-25.

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В статье: война с Россией
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