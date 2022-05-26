россияне пригнали в Мелитополь расконсервированные Т-62, техника орков заехала и в Кирилловку

российские захватчики пригнали в Мелитополь эшелон устаревших танков Т-62, а также 30 единиц техники в поселок Кирилловка, об этом сообщает в Telegram-канале Запорожской ОВА.

Есть вероятность, что кирилловские базы отдыха могут стать убежищем для орков и, в результате, пострадать от мародерства, как это было ранее в Бердянске.

При этом орки продолжают осуществлять активную подготовку к наступательным действиям на Запорожском направлении. Враг обстрелял позиции наших войск и гражданскую инфраструктуру в районах Орехова и Гуляйполя, а также совершил авиационные удары и артиллерийские обстрелы в районах Полтавки.

Однако россияне продолжают нести потери личного состава и военной техники. Регулярно поступает информация о сосредоточении значительного числа раненых военнослужащих вооруженных сил рф в лечебных учреждениях временно аннексированного Крыма.

Отметим, что по данным из Генштаба, беларусь также готовится снимать с хранения военную технику.