Уже больше 500 беспилотников. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной
Приближаемся к 30 тысячам убитых оккупантов
Генеральный штаб ВСУ обновил данные о всеобщих боевых потерях российской армии с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 26 мая.
В среду украинская армия ликвидировала еще около 150 оккупантов. Таким образом, общие потери личного состава россиян составляют 29600 человек.
Потери россиян в технике:
- танков - 1315 (+10) ед,
- боевых бронированных машин - 3235 (+22) ед,
- артиллерийских систем - 617 (+11) ед,
- РСЗО - 201 (+0) ед,
- средства ПВО - 93 (+0) ед,
- самолетов – 206 (+0) ед,
- вертолетов - 170 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 502 (+11),
- крылатые ракеты – 114 (+2),
- корабли /катера - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2225 (+8) ед,
- специальная техника – 47 (+3).
Генеральный штаб уточняет, что самые большие потери россиян 25 мая наблюдались на Авдеевском направлении.
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