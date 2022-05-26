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Уже больше 500 беспилотников. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной

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Приближаемся к 30 тысячам убитых оккупантов

Уже больше 500 беспилотников. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные о всеобщих боевых потерях российской армии с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 26 мая.

В среду украинская армия ликвидировала еще около 150 оккупантов. Таким образом, общие потери личного состава россиян составляют 29600 человек.

Потери россиян в технике:

  • танков - 1315 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин - 3235 (+22) ед,
  • артиллерийских систем - 617 (+11) ед,
  • РСЗО - 201 (+0) ед,
  • средства ПВО - 93 (+0) ед,
  • самолетов – 206 (+0) ед,
  • вертолетов - 170 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 502 (+11),
  • крылатые ракеты – 114 (+2),
  • корабли /катера - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2225 (+8) ед,
  • специальная техника – 47 (+3).

Генеральный штаб уточняет, что самые большие потери россиян 25 мая наблюдались на Авдеевском направлении.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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