Между некоторыми странами НАТО есть договоренность не поставлять Киеву определенные виды вооружений

Между некоторыми странами НАТО существует неформальная договоренность не поставлять Украине определенные виды вооружений, об этом сообщает издание zeit.de со ссылкой на DPA. По информации источников агентства, члены Альянса опасаются, что в случае начала открытой конфронтации с москвой из-за подобных поставок организация откажется от полной поддержки своих партнеров.

"Есть опасения, например, что россия может официально расценить поставки западных боевых танков и боевых самолетов как вступление в войну, а затем принять военные ответные меры. Системы вооружения этого типа в Украину пока не поставлялись".

К примеру, именно по этой причина Польша воздержалась от поставок Украине истребителей МиГ-29 советского производства. На всем этом фоне посол Украины в Германии Андрей Мельник (немцы тоже сильно тормозят процесс) красноречиво высказался о помощи Бундестага Киеву: