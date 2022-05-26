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Один погиб, другой - ранен: Воспитанники Шахтера воевали на стороне Л/ДНР

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(3 голосов)

Экс-футболистов насильно мобилизовали

Один погиб, другой - ранен: Воспитанники Шахтера воевали на стороне Л/ДНР

Фото: fakty.ua

Новина українською

Российский комментатор Алексей Андронов рассказал о судьбе двух воспитанников "Шахтера", которые принудительно были мобилизованы в так называемых "ДНР/ЛНР" и отправлены воевать против Украины.

"Наверное, вы уже где-то что-то читали про "мобилизацию" в так называемых "ДНР"/"ЛНР". Думающие люди, наверное, даже про нее что-то понимают. Могу и я кое-что рассказать... Может, вы и не слышали про таких людей – Александр Воскобойник (играл за "Шахтёр") и Вадим Солодкий ("Металлург" Донецк). Оба – воспитанники "Шахтера", играли в 90-х.

Воскобойника ещё болельщики доставали кричалкой: "Что на поле за покойник? Это Саша Воскобойник!".

Обоих "замели" на улицах Донецка воевать. Воск тяжело ранен в ноги, Солод убит. Воска увезли в Новоазовск, там даже нашатыря нет в больнице, потом в москву... Я его знаю лично...", – написал комментатор в своем Telegram.

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В статье: Алексей Андронов Александр Воскобойник война с Россией
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Комментарии (4)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
26.05.2022 в 13:17
воскобойник за Кривбас играл, теперь не поиграет даже за вытиранов дыныры.
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Харьковчанин (Харків)
26.05.2022 в 12:55
це трагедія, не тільки те, що параша напала на Україну, ба більше, ці свино-собачі виродки ще змушують українців вбивати українців!
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0
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Spokoyno (Київ)
26.05.2022 в 12:10
От що стається коли ти не бажаєш захищати свою країну! А зі "зрадниками" і поводяться по зрадницьки! Прогнувся раз, йди за манечку ху#ла вмирати
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+6
0
Caballero (DC)
26.05.2022 в 11:58
Вадим Солодкий грав також за Волинь наприкінці 1990-х. Класний був нападник. В тих донбаських єб...нях ще жив-живе відомий тренер Волині Анатолій Раденко, який став священником.
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+2
0

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