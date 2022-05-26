Один погиб, другой - ранен: Воспитанники Шахтера воевали на стороне Л/ДНР
Экс-футболистов насильно мобилизовали
Фото: fakty.ua
Российский комментатор Алексей Андронов рассказал о судьбе двух воспитанников "Шахтера", которые принудительно были мобилизованы в так называемых "ДНР/ЛНР" и отправлены воевать против Украины.
"Наверное, вы уже где-то что-то читали про "мобилизацию" в так называемых "ДНР"/"ЛНР". Думающие люди, наверное, даже про нее что-то понимают. Могу и я кое-что рассказать... Может, вы и не слышали про таких людей – Александр Воскобойник (играл за "Шахтёр") и Вадим Солодкий ("Металлург" Донецк). Оба – воспитанники "Шахтера", играли в 90-х.
Воскобойника ещё болельщики доставали кричалкой: "Что на поле за покойник? Это Саша Воскобойник!".
Обоих "замели" на улицах Донецка воевать. Воск тяжело ранен в ноги, Солод убит. Воска увезли в Новоазовск, там даже нашатыря нет в больнице, потом в москву... Я его знаю лично...", – написал комментатор в своем Telegram.
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