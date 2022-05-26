"ВСУ не отступают". В Министерстве обороны Украины объяснили, что происходит на Донбассе

На данный момент российские оккупанты действительно имеют некоторые временные успехи на отдельных направлениях, однако говорить об отступлении Вооруженных сил Украины при этом нельзя, поскольку шаги, которые реализует украинское командование, продиктованы спецификой его стратегии. Об этом сообщил спикер ведомства Александр Мотузянык.

"ВСУ ведут маневренную оборону на отдельных участках фронта, меняют позиции, отходят в сторону, при благоприятных условиях проводят контрнаступление. У нас есть широкая цель – освободить всю территорию нашей страны".

Мотузянык добавил, что ситуация на востоке очень динамичная и быстро меняется.