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Меньше, чем ожидалось. ЕС, имея третью экономику в мире, заморозил смешную часть активов центробанка рф

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Меньше, чем ожидалось. ЕС, имея третью экономику в мире, заморозил смешную часть активов центробанка рф

Getty Images / Global Images Ukraine

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Страны ЕС заморозили около 23 млрд евро активов российского центробанка – это меньше, чем ожидалось, как сообщает издание Reuters со ссылкой на комиссара ЕС по юстиции Дидье Рейндерса.

Напомним, ранее Россия публично заявила, что санкции Запада привели к замораживанию около 300 миллиардов долларов активов ее центробанка по всему миру. Из этих замороженных активов только менее одной десятой находится в Европейском союзе, согласно информации, которую Европейская комиссия собрала от 27 правительств ЕС.

Рейндерс отметил, что с начала войны в Украине в феврале в ЕС было заморожено около 23 миллиардов евро – эта цифра намного меньше 100 миллиардов долларов, замороженных Соединенными Штатами. Интересно, что у ЕС – третья по величине экономика мира.

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В статье: ЕС Европейский союз центробанк рф
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Источник:
Reuters

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