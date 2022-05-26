Меньше, чем ожидалось. ЕС, имея третью экономику в мире, заморозил смешную часть активов центробанка рф
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Getty Images / Global Images Ukraine
Страны ЕС заморозили около 23 млрд евро активов российского центробанка – это меньше, чем ожидалось, как сообщает издание Reuters со ссылкой на комиссара ЕС по юстиции Дидье Рейндерса.
Напомним, ранее Россия публично заявила, что санкции Запада привели к замораживанию около 300 миллиардов долларов активов ее центробанка по всему миру. Из этих замороженных активов только менее одной десятой находится в Европейском союзе, согласно информации, которую Европейская комиссия собрала от 27 правительств ЕС.
Рейндерс отметил, что с начала войны в Украине в феврале в ЕС было заморожено около 23 миллиардов евро – эта цифра намного меньше 100 миллиардов долларов, замороженных Соединенными Штатами. Интересно, что у ЕС – третья по величине экономика мира.
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