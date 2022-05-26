Не Байденом единым. В США состоялся турнир со сбором средств для Украины

С каждым днем ​​с начала российского вторжения разные страны одна за другой стали оказывать разнообразную помощь Украине. Кто-то присылает гуманитарные грузы, кто военное оружие, а кто перечисляет средства для беженцев и ВСУ.

В США, где проживает множество выходцев из Украины, помощь нашему государству не прекращается ни на день. Благотворительность эмигрантов объединилась с усилиями со стороны американского президента Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина. В частности, в Нью-Йорке был проведен благотворительный футбольный турнир, направленный на сбор средств для украинского народа.

Его инициатором стал глава Ассоциации ветеранов спорта США Эдвард Лучин, имя которого хорошо известно не только среди эмигрантской общины, но и в Украине. До отъезда в Америку на постоянное место жительства он работал на руководящих должностях спортивных организаций Одессы и Одесщины, возглавлял СДЮШОР "Черноморец" и был руководителем организационно-массовой работы в ФК "Черноморец". Оказавшись за океаном, Лучин продолжил свою активную деятельность: им была создана футбольная школа "Черноморец" (Нью-Йорк), а в нынешней должности он основал Мемориал Валерия Лобановского и Олимпийский бал, традиционно проводимые на протяжении многих лет в Нью-Йорке.

– Война отозвалась болью в сердцах многомиллионного населения США и, в частности, эмигрантов, – делится переживаниями Эдвард Лучин. – Так что сразу возникла идея организовать гуманитарный турнир для сбора средств для Украины. Им стал Кубок памяти Матвея Черкасского – легендарной личности, бывшего футболиста и тренера. До последних лет жизни (а умер он в прошлом году на 98-м году) этот известный украинский специалист тренировал детей в нью-йоркском "Черноморце", делясь с ними секретами футбольного мастерства. В турнире принимали участие четыре клуба – "Бриджвью", "Матч-Пойнт", "Карпаты Йонкерс" и "Кингз Бэй". Причем каждый из участников был представлен еще и юношескими командами. Игры проходили в интересной борьбе, на площадке бушевали настоящие спортивные страсти. Победу в турнире одержали футболисты "Кинз Бэй" из Бруклина, которым и был вручен Кубок Черкасского. Второе место заняли "Карпаты Йонкерс" – команда, являющаяся постоянным участником Мемориала Лобановского. Собранные средства были отправлены в Украину, нуждающейся в победе над врагом. Все мы верим в то, что она обязательно будет.