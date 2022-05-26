Уже успели пересечься. В рядах ВСУ служат два известных украинских комментатора

Украинский комментатор MEGOGO Вадим Скичко вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил его коллега Роман Бебех.

При этом поменял микрофон на автомат не только Скичко, но и другой украинский комментатор из другого поколения – Денис Босянок. Они уже успели встретиться во время прохождения военной службы в украинской армии.

Отметим, что в эту субботу, 28 мая, комментаторами основной аудиодорожки на финал ЛЧ между "Ливерпулем" и "Реалом" станут Вадим Скичко и Виталий Кравченко. Впервые после вступления в ряды ВСУ Вадим Скичко прокомментирует футбольное событие.