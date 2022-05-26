Штайнмайер призвал путина немедленно вывести войска из Украины
Известный политический математик образумился
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Германии Штайнмайер призвал владимира путина (хуйла) немедленно вывести войска из Украины и начать переговоры с Президентом Украины.
"Проявите уважение к суверенитету Украины, прекратите боевые действия", - передает слова Штайнмайера DW.
"Господин путин, прекратите страдания и разрушения в Украине! Выведите свои войска! И не отказывайтесь от прямых и серьезных переговоров с президентом Зеленским!", - обратился он к президенту рф.
Штайнмайер также обратил внимание на то, что "агрессивная война путина затрагивает не только людей в Украине". Из-за того, что россия блокирует в украинских портах экспорт миллионов тонн зерна, мировые цены на него резко выросли. "Многим регионам мира в ближайшие месяцы угрожают голод и смерть, особенно в Восточной и Южной Африке", - предупредил он.
Напомним, ранее президент Германии признал ошибочность политики в отношении россии и даже поддержал идею о том, что президент россии должен предстать перед трибуналом за военные преступления.
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