Залужный: Нам очень тяжело, но мы стоим. ВСУ необходимо дальнобойное вооружение

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный напомнил партнерам, что с доставкой оружия нельзя медлить.

"Нам очень тяжело, но мы стоим. Мы боремся за каждый участок фронта, за каждый населенный пункт. Выбивать врага из нашей земли нам помогает западное вооружение и техника".

"Мы благодарны за предоставленную международную техническую помощь. В то же время, мы очень нуждаемся в образцах вооружения, которые позволят поражать противника на большом расстоянии. И с этим нельзя медлить, ведь цена задержки измеряется жизнями людей, защищавших мир от рашизма".