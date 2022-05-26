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Залужный: Нам очень тяжело, но мы стоим. ВСУ необходимо дальнобойное вооружение

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Запад, ау!

Залужный: Нам очень тяжело, но мы стоим. ВСУ необходимо дальнобойное вооружение

5.ua

Новина українською

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный напомнил партнерам, что с доставкой оружия нельзя медлить.

"Нам очень тяжело, но мы стоим. Мы боремся за каждый участок фронта, за каждый населенный пункт. Выбивать врага из нашей земли нам помогает западное вооружение и техника".

"Мы благодарны за предоставленную международную техническую помощь. В то же время, мы очень нуждаемся в образцах вооружения, которые позволят поражать противника на большом расстоянии. И с этим нельзя медлить, ведь цена задержки измеряется жизнями людей, защищавших мир от рашизма".

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В статье: война с Россией Валерий Залужный
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Источник:
t.me/CinCAFU

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