Залужный: Нам очень тяжело, но мы стоим. ВСУ необходимо дальнобойное вооружение
Запад, ау!
5.ua
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный напомнил партнерам, что с доставкой оружия нельзя медлить.
"Нам очень тяжело, но мы стоим. Мы боремся за каждый участок фронта, за каждый населенный пункт. Выбивать врага из нашей земли нам помогает западное вооружение и техника".
"Мы благодарны за предоставленную международную техническую помощь. В то же время, мы очень нуждаемся в образцах вооружения, которые позволят поражать противника на большом расстоянии. И с этим нельзя медлить, ведь цена задержки измеряется жизнями людей, защищавших мир от рашизма".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:t.me/CinCAFU
Популярное сейчас
- "ВСУ не отступают". В Министерстве обороны Украины объяснили, что происходит на Донбассе
- Источник назвал клуб, в который перейдет Ярмоленко
- россия просит страны Африки повлиять на Запад в вопросе отмены санкций
- Самолет, сбитый львовскими десантниками, мог пилотировать отставной российский генерал
- Красотка дня. Екс-депутат парламента Норвегии уже три месяца воюет в Украине. ФОТО
- В Финляндии выпустили пиво по случаю вступления страны в НАТО. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet