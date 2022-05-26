Участник двух Олимпиад от Украины работал корректировщиком у врага. Видео ареста

Известный украинский тяжелоатлет Геннадий Красильников был сегодня арестован в Чугуеве вместе с еще тремя сообщниками.

Всех вывели из подвала сотрудники правоохранительных органов и обвинили в пособничестве российским захватчикам - мужчины сдавали врагу позиции ВСУ.

Красильников - мастер спорта международного класса, выступал в супертяжелом весе. Он представлял Украину на чемпионатах мира в 1997 и 1999 годах, а также на Олимпиадах в Сиднее и Афинах, причем в Греции остановился в шаге от медали.

В 2014 году после первой агрессии россии Красильников помогал эвакуировать людей из зоны боевых действий и волонтерил, но с тех пор, очевидно, перешел на сторону зла.