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Участник двух Олимпиад от Украины работал корректировщиком у врага. Видео ареста

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Геннадий Красильников выбрал не ту сторону

Участник двух Олимпиад от Украины работал корректировщиком у врага. Видео ареста

Фото: apostrophe.ua

Новина українською

Известный украинский тяжелоатлет Геннадий Красильников был сегодня арестован в Чугуеве вместе с еще тремя сообщниками.

Всех вывели из подвала сотрудники правоохранительных органов и обвинили в пособничестве российским захватчикам - мужчины сдавали врагу позиции ВСУ.

Красильников - мастер спорта международного класса, выступал в супертяжелом весе. Он представлял Украину на чемпионатах мира в 1997 и 1999 годах, а также на Олимпиадах в Сиднее и Афинах, причем в Греции остановился в шаге от медали.

В 2014 году после первой агрессии россии Красильников помогал эвакуировать людей из зоны боевых действий и волонтерил, но с тех пор, очевидно, перешел на сторону зла.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Апостроф

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