"Его замочили". Как рашисты обсуждали попытку убийства сотрудника Запорожской АЭС
Все уже у СБУ
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Перехват разговоров орков раскрывает детали преступления рашистов против персонала Запорожской АЭС в захваченном Энергодаре. Речь идет о покушении на жизнь Сергея Швеца – работника энергоремонтного подразделения АЭС.
Сотрудники карательного отряда рашистов сначала выясняют личные данные Швеца. Затем приказывают найти его на рабочем месте. Когда выясняется, что он покинул станцию по окончании смены, отправляют группу на место жительства.
Последний звонок от рашиста с позывным "ловец". Он отчитывается, что нашли украинца по домашнему адресу: "Адрес отработали. У него автомат, он сопротивлялся. Его "замочили". Он еще жив, но не выживет. У него несколько пулевых ранений".
Известно, что 24 мая рашисты расстреляли Сергея Швеца в собственной квартире. Те ранения, которые получил Сергей, обычно считаются несовместимыми с жизнью. Впрочем, энергодарский городской голова Дмитрий Орлов сообщил, что раненый остается в живых, хотя и находится в крайне тяжелом состоянии. Детали преступления остаются неизвестными.
Также СБУ регулярно получает подтверждения убийств российскими оккупантами мирных украинцев. К примеру, россияне с помощью гранат "зачищают" подвальные помещения, где укрывается от обстрелов гражданское население.
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