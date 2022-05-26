"Его замочили". Как рашисты обсуждали попытку убийства сотрудника Запорожской АЭС

Перехват разговоров орков раскрывает детали преступления рашистов против персонала Запорожской АЭС в захваченном Энергодаре. Речь идет о покушении на жизнь Сергея Швеца – работника энергоремонтного подразделения АЭС.

Сотрудники карательного отряда рашистов сначала выясняют личные данные Швеца. Затем приказывают найти его на рабочем месте. Когда выясняется, что он покинул станцию ​​по окончании смены, отправляют группу на место жительства.

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Последний звонок от рашиста с позывным "ловец". Он отчитывается, что нашли украинца по домашнему адресу: "Адрес отработали. У него автомат, он сопротивлялся. Его "замочили". Он еще жив, но не выживет. У него несколько пулевых ранений".

Известно, что 24 мая рашисты расстреляли Сергея Швеца в собственной квартире. Те ранения, которые получил Сергей, обычно считаются несовместимыми с жизнью. Впрочем, энергодарский городской голова Дмитрий Орлов сообщил, что раненый остается в живых, хотя и находится в крайне тяжелом состоянии. Детали преступления остаются неизвестными.

Также СБУ регулярно получает подтверждения убийств российскими оккупантами мирных украинцев. К примеру, россияне с помощью гранат "зачищают" подвальные помещения, где укрывается от обстрелов гражданское население.