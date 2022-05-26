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А заодно и орков. ВСУ снесли блокпост российской ДРГ на трассе Лисичанск-Бахмут

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А заодно и орков. ВСУ снесли блокпост российской ДРГ на трассе Лисичанск-Бахмут

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что российские оккупанты не контролируют трассу Лисичанск-Бахмут, хотя в ее районе осуществляются постоянные обстрелы со стороны захватчиков. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

"Их было человек 50, им даже удалось закрепиться на какое-то время, даже какой-то блокпост поставили, но это был ситуативный успех. ДРГ там часть осталась – уже навечно. Блокпост разбит, их откинули".

"Трассу сейчас не контролирует русская армия. Единственное – они ее обстреливают. И обстреливают уже прицельно. Проехать по трассе – даже не лотерея 50/50, это уже 80/20. Доехать из Бахмута в Лисичанск – колоссально сложно".

Читайте такжеГайдай: Оккупировано 95% территории Луганщины. Ситуация на Донбассе - очень плохая

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В статье: война с Россией Сергей Гайдай
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Комментарии (1)
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Пришта Литин (Київ)
26.05.2022 в 15:44
Дякую українським військовим героям! Знищуйте ще більше рашистської гадючої лаптє-вати!!!
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