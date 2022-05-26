На россии заявили, что Украине нужно смириться с территориальными потерями
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-секретарь президента рф путина дмитрий песков намекнул, что россия не собирается отдавать оккупированные украинские территории.
"Москва ждет от Киева принятия требований и осознания ситуации де-факто – реальной существующей ситуации", - заявил он.
На вопрос, касается ли это, в частности, "территориальных уступок", поспешник путина ответил: "Это не территориальные уступки, Киеву нужно признать ситуацию де-факто и просто здраво оценить".
Заметим, что оккупанты активно раздают российские паспорта на захваченных украинских территориях и ведут информационную кампанию о возможном вхождении Херсонской, Запорожской, Донецкой областей в состав россии. Следует заметить, что некоторые лидеры европейских стран заявляют о том, что Киеву нужно пойти на уступки путину, чтобы прекратить войну. Впрочем, Президент Украины Владимир Зеленский четко заявил, что переговоры могут начаться только при условии вывода российских войск на рубежи по состоянию на 23 февраля.
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