Эрдоган: Между Россией и Украиной должен быть достигнут справедливый мир

В Турции считают, что Украине и России необходимо как можно быстрее установить "справедливый мир" по пути дипломатии.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet, об этом во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава турецкого государства подчеркнул, что он хочет, чтобы война между Россией и Украиной закончилась как можно быстрее и был достигнут "справедливый мир".

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При этом власти Турции продолжают поддерживать дипломатический способ разрешения конфликта.

Напомним, ранее один из ближайших соратников Эрдогана заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО абсолютно не нужно и несвоевременно. Этот шаг станет причиной продолжения войны в Украине.

Также сообщалось, что, по словам Эрдогана, Турция не может отказаться от поставок природного газа из России. Также власти не намерены разрывать связи с российским президентом Владимиром Путиным.