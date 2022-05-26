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Эрдоган: Между Россией и Украиной должен быть достигнут справедливый мир

Общие новости
(1 голосов)

Власти Турции продолжают поддерживать дипломатический способ разрешения конфликта.

Эрдоган: Между Россией и Украиной должен быть достигнут справедливый мир

фото из свободных источников

Новина українською

В Турции считают, что Украине и России необходимо как можно быстрее установить "справедливый мир" по пути дипломатии.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet, об этом во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава турецкого государства подчеркнул, что он хочет, чтобы война между Россией и Украиной закончилась как можно быстрее и был достигнут "справедливый мир".

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При этом власти Турции продолжают поддерживать дипломатический способ разрешения конфликта.

Напомним, ранее один из ближайших соратников Эрдогана заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО абсолютно не нужно и несвоевременно. Этот шаг станет причиной продолжения войны в Украине.

Также сообщалось, что, по словам Эрдогана, Турция не может отказаться от поставок природного газа из России. Также власти не намерены разрывать связи с российским президентом Владимиром Путиным.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
26.05.2022 в 17:02
Той Ердоган шукає справедливість на росії? Він що, дурня клеїть?
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gohoja (Тернополь)
26.05.2022 в 16:39
Никому этот мир сейчас не нужен!
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MaximSK (Киев)
26.05.2022 в 17:08
Нам нужен мир, но не на российских условиях,а на наших.
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